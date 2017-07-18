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Вадим Дубнов: «Ереван уступает России там, где меньше рисков» эксклюзив

Автор: Беседовал Наир Алиев, отдел информации 

История с заявлением спикера Госдумы России Вячеслава Володина, в котором он предложил Армении дать русскому языку статус официального языка, чтобы армянские водительские права были официально признаны в РФ, вызвала широкий резонанс в армянских СМИ и соцсетях.

Нервно отреагировали даже русскоязычные армянские журналисты, отметившие, что 98% населения Армении - армяне, а вторая по численности группа – езиды (абсолютно армяноязычные и практически ассимилировавшиеся – Ред.). Прозвучали даже заявления о том, что надо решать этот вопрос в рамках ЕАЭС. И в случае отсутствия положительного результата - вводить симметричные меры в отношении российских граждан.

Были и здравые заявления от некоторых армянских комментаторов, подчеркнувших, что не стоит путать статус официального языка и государственного, это совершенно разные вещи.

Напомним, что с 1 июня 2017 года вступил в силу российский закон, запрещающий лицам, имеющим иностранные водительские права, работать водителями машин в России. 14 июля парламент России принял закон, согласно которому гражданам стран, где русский является официальным языком, например, Киргизии, разрешено работать со своими национальными правами.

В беседе с haqqin.az известный российский аналитик и журналист Вадим Дубнов, находящийся сейчас в поездке в Армении, отметил, что закон приняли несколько дней назад, но обсуждение шло давно.

Вадим Дубнов

«Увязка прав со статусом русского языка, конечно, анекдот. Но тем, у кого это вопрос выживания, не смешно. Киргизия согласилась, Армения, при всей внешней лояльности, себе этого позволить не смогла, - отмечает собеседник. - Я бы не стал драматизировать восприятие вопроса, но активность обсуждения объясняется сложностью положения, в котором оказывается власть. С одной стороны, трудности многих соотечественников в России очевидны. С другой стороны, технология лояльности не так проста, как кажется».

По словам Вадима Дубнова, Ереван соглашается с Москвой там, где риски меньше, чем возможность переложить ответственность на Москву - дескать, что мы можем сделать, ведь это наш защитник и опора.

«В нынешнем случае все не так. Дискурс отношения к России в армянской элите уже не так однозначен, язык - это часть армянской самоидентификации. И потакать Москве в ее имперских нелепостях как-то уж совсем позорно. В этом вопросе власти выгоднее показать твердость, тем более, что, думаю, ситуация как-нибудь разрешится. Это не тот вопрос, из-за которого случится революция», - заявил Дубнов.

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