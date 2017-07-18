22-летняя видеоблогер из Минска Karolina K (Каролина Кононович), стремительно набирающая популярность в соцсетях и имеющая свой канал на YouTube, приехала в Баку с группой путешественников из Беларуси. И, как сообщает haqqin.az, она уже успела выложить первое видео из столицы Азербайджана.

Главные на данный момент впечатления: город очень красивый, потрясающие здания, особенно Центр Гейдара Алиева — творение великого архитектора Захи Хадид, куда она обязательно собирается попасть.

А еще в Баку очень жарко и, что странно, не очень понятная еда (видимо, речь идет о гостиничных завтраках и обедах). Но это дело поправимое, ведь она собирается встретиться с бакинскими друзьями, а значит будет застолье.

На своем первом видео блогер засняла виды Баку, набережную, Нагорный парк и даже метро.

Ждем продолжения, а пока смотрим впечатления Karolina K в Баку.