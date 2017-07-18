В Баку мужчина выбросился из окна

В Баку 34-летний Джалал Гаcанов выбросился из окна квартиры на 17-м этаже новостройки в Ясамальском районе, передает Report.
Мужчина скончался на месте.
Ведется расследование.
В Баку 34-летний Джалал Гаcанов выбросился из окна квартиры на 17-м этаже новостройки в Ясамальском районе, передает Report.
Мужчина скончался на месте.
Ведется расследование.
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