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Зятя Аскара Акаева приговорили к 20 годам тюрьмы

 

Бывший зять экс-президента Киргизии Аскара Акаева, казахстанский бизнесмен Адил Тойганбаев заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в размере 200 расчетных показателей, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Приговор вынесен 12 июля Первомайским районным судом Бишкека. В нем также говорится, что Тойганбаев должен выплатить в пользу потерпевшего ОАО «Международный аэропорт Манас» 677 291 300 сомов ($9,7 млн).

Тойганбаев признан виновным по статьям 166 («Мошенничество»), 188 («Монополистические действия и ограничение конкуренции»), 213 («Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов») Уголовного кодекса Киргизии.

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