К сожалению, в Азербайджане не ведется статистика по проблемным должникам. Не велась она в свое время Центробанком, не ведется нынче и Палатой по надзору за финансовыми рынками.

«А жаль! Такая статистика имела бы не просто познавательное, но и сугубо практическое значение. Ведь на ее основе кредитные организации и прочие розничные кредиторы (сети магазинов, мобильные операторы и т.п.) могли бы усовершенствовать свою кредитную политику, в первую очередь скоринговую систему оценки потенциальных заемщиков. Конечно, каждый банк ведет свою статистику, но она все же не может претендовать на статистику всего рынка и носит локальный характер», — комментирует ситуацию известный эксперт Акрам Гасанов.

«Я могу судить только на основе обращений ко мне и в руководимую мной компанию «Антиколлектор». Конечно, я не претендую на всеобщий охват всех проблемных заемщиков, но без ложной скромности должен сказать, что сейчас «Антиколлектор» - единственная структура, занимающаяся проблемами должников. До сегодняшнего дня к нам обратились почти 10 тысяч человек. А потому определенная статистика у нас уже сформировалась».

Так вот, если руководствоваться нашей статистикой, то более половины проблемных заемщиков - это люди от 25 до 45 лет. Но тут всегда надо учитывать следующую погрешность: нередко фактический должник не совпадает с формальным. Скажем, кредит оформили на одного, а реально деньги использовал другой.

Более 70% проблемных заемщиков имеют долги в иностранной валюте. То есть это жертвы девальвации маната. Из них более половины готовы возвращать долги по старому курсу (т.е. по тому курсу, по которому взяли кредит). Готовы сделать это, даже если придется опять лезть в долги. А вот менее половины валютных заемщиков уже банкроты. То есть они либо реально, либо формально не имеют имущества и доходов.

«К сожалению, установить реальное имущественное положение гражданина в условиях наличия теневой экономики трудно. Чисто на уровне ощущений от общения могу сказать, что примерно 20% из тех, кто говорит, что платить нечем, на самом деле лукавят. Но формально к ним не придерешься: раз официальных доходов нет, значит, суд должен признать и таких граждан банкротами, если, конечно, его фактический доход не будет доказан.

Думаю, эту проблему лучше было бы решить посредством института финансового омбудсмена — посредника между кредиторами и должниками. То есть тут нужен не формальный судейский подход, а требуется то тонкое индивидуальное решение каждого вопроса», — отмечает собеседник.

Точно такая же проблема и по манатным кредитам. Но, конечно, тут проблемных заемщиков куда меньше. Зато больше злоупотребляющих: не платят потому, что ждут очередную девальвацию маната. Такие просто держат активы в долларах и готовятся погасить долги только после ожидаемой ими девальвации: мол, тогда дешевлю куплю манаты и закрою долги.

Это еще раз показывает, насколько нам необходима четкая статистика по этой проблеме. К сожалению, соответствующие госструктуры своевременно не приняли необходимых мер. А все потому, что они не заинтересованы в решении вопроса проблемных долгов на объективной и долгосрочной основе», — отмечает Гасанов.

Формально у нас вроде бы защитой прав потребителей рынка финансовых услуг занимается Палата. «Но де-факто это невозможно, - говорит эксперт. - Ведь Палата финансируется за счет поднадзорных ему финансовых организаций, особенно банков. И финансируется очень даже неплохо, судя по последним сведениям о том, что именно в Палате самые высокие зарплаты среди госструктур. И как же можно в таком случае ожидать от Палаты защиты прав потребителей? Наоборот, в краткосрочной перспективе Палата всегда будет заинтересована в том, чтобы банки выжали у клиентов последние соки».

По словам Гасанова, конечно, это недальновидно: ведь тогда и клиентов меньше будет, и рынок развиваться не будет. Но поскольку Палатой руководят живые люди, зависимые не от будущих, а от текущих доходов банков, ждать от них действенных мер не приходится.

«Ведь Палата не справляется даже с теми задачами, которые перед ней стоят непосредственно. Порой даже складывается впечатление, что наши финансисты сами ухудшают ситуацию и ради своих барышей натравливают определенные слои населения против правительства», — подчеркивает Гасанов.