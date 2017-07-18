Тельмана Исмаилова уличили в связях с арестованным полковником-миллионером

В ходе рассмотрения дела полковника Дмитрия Захарченко свидетели заявили о его связях с обанкротившимся миллиардером Тельманом Исмаиловым, сообщает Росбалт.

Напомним, у полковника МВД России Дмитрия Захарченко в ходе обысков были изъяты сотни миллионов долларов. Резонансное дело рассматривает Басманный суд Москвы.

При обыске у Дмитрия Захарченко была изъята целая стопка дисконтных карт VIP-клиента, которые давали скидки от 50% до 70%. Оперативники полагают, что это была одна из завуалированных форм взяток. В частности, у полковника были карты компании «Ля Маре» (рестораны, поставка морепродуктов), магазинов ЦУМ, Castello Dʼoro и т.д., по которым он мог приобретать там товары и получать услуги за 30-50% от их стоимости.

По словам источника, свидетели дают немало интересных показаний, касающихся Захарченко. Например, один из них поведал о тесных отношениях полковника с бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

«Свидетель рассказал, что как-то Захарченко сообщил ему, что состоит в очень хороших отношениях с Исмаиловым, предлагал встретиться с ним на территории Франции для обсуждения одного коммерческого проекта», — отметил собеседник Росбалта.