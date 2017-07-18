Боевики ИГИЛ напали на курдскую деревню

Боевики террористической группировки "Исламское государство" во вторник совершили нападение на деревню в иракской провинции Киркук, погибли пять человек, еще пятерых боевики взяли в заложники, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw.

"Утром несколько боевиков ИГ напали на деревню Чирах, взяли в заложники пятерых человек и убили еще пятерых", — передает телеканал со ссылкой на представителя местных властей Абдуллу Нуралдина.

Сообщается, что при отступлении боевики установили несколько подрывных мин-ловушек. Разминированием занимаются силы безопасности, полицейские и курдские отряды "пешмерга".