На фронте пройдет очередной мониторинг

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 19 июля 2017 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг пройдет на горном переходе Омар Гейгельского района.
Со стороны Азербайджана его проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Саймон Тиллер.