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Гюлен: «США не выдадут меня Эрдогану»

 

Лидер сектантов-нурсистов Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в стране в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости, что США не выдадут его турецким властям.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции.

«Не думаю, чтобы президент США, будь то республиканец или демократ, подчинился этому бессмысленному требованию и рискнул запятнать репутацию США в мире», — заявил Гюлен в письменных ответах на вопросы РИА Новости.

Он считает, что американские власти будут соблюдать соответствующую юридическую процедуру в отношении требований правительства президента Турции Тайипа Эрдогана о его экстрадиции из Соединенных Штатов.

«Я также полагаю, что в отношении требования правительства Эрдогана о моей экстрадиции правительство США будет соблюдать соответствующую юридическую процедуру. За себя я не беспокоюсь», — отметил лидер сектантов-нурсистов.

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