Иностранные кредиторы проголосовали за реструктуризацию Межбанка

Международный Банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации на общем собрании кредиторов, состоявшемся 18 июля 2017 года. По итогам собрания в голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94.1% внешних обязательств, из которых 93.9% проголосовали в пользу плана реструктуризации. Согласно Закону о Банках Азербайджанской Республики для принятия плана добровольной реструктуризации достаточно 2/3 голосов всех обязательсв, включенных в план. План реструктуризации вступит в законную силу после подтверждения со стороны Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками и Суда Насиминского района.

По итогам реструктуризации будет произведен обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте в размере около 3,34 млрд на новые облигации банка и государства, а также будут выплачены средства в виде начисленных, но невыплаченных процентов за период с 10 мая по 1 сентября 2017-го года кредиторам, правомочным по старшему и субординированному долгу.

Азербайджанская Республика поддерживает реструктуризацию внешних обязательств Международного Банка Азербайджана путем обмена финансовой задолженности на прямые суверенные обязательства государства. По итогам данного обмена кредиторы получат ценные бумаги с более высоким кредитным рейтингом.

В результате голосования по старшим обязательствам 1.7% кредиторов - выбрали опцию 1, 50.2% кредиторов - проголосовали за опцию 2 и 48.1% кредиторов - предпочли опцию 3. К обязательствам кредиторов, проголосовавших после 4 июля, а также кредиторов по старшим обязательствам, которые не проголосовали или проголосовали против плана реструктуризации, будет применен механизм перераспределения между тремя опциями, предусмотернный в информационном меморандуме.

Свои комментарии по этому поводу также оставил и председатель Палаты по Надзору за Финансовыми Институтами Руфат Асланлы: «Принятие плана реструктуризации внешних обязательств Международного Банка Азербайджана большинством иностранных кредиторов является положительным моментом для развития банковского сектора. Мы полностью поддерживаем данный план, который соответствует всем международным и внутренним регулятивным нормам».

Председатель правления Международного Банка Азербайджана Халид Ахадов отметил: «Итоги прошедшего голосования – это историческое событие для Международного Банка Азербайджана, подкрепляющее наши общие усилия по обеспечению долгосрочного развития Банка. Реструктуризация является ключевым шагом на пути его оздоровления. Итог голосования показал, что наряду с главным акционером банка и финансовым регулятором, подавляющее большиство кредиторов поддержало наш план реструктуризации внешних обязательств как наиболее уместное решение в сложившейся сложной ситуации. По завершении процесса реструктуризации банк продолжит работу с Министерством Финансов по укреплению баланса путем передачи части проблемных активов Аграркредиту на общую сумму в 4,9 миллиардов манат».

После вступления в силу плана реструктуризации кредиторы получат средства и/или новые облигации (или в некоторых случаях средства, вырученные в результате продажи новых облигаций) в точном соответствии с механизмом, описанным в информационном меморандуме.