Подписаться на уведомления
 

США расширили санкции против Ирана

 

США внесли в список антииранских санкций 18 организаций и физических лиц Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

В частности, в списке санкций оказались две иранские организации, которые, как считают США, вовлечены в программу создания баллистических ракет, семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции, а также "криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и организацию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ", говорится в заявлении министерства финансов.

Госдепартамент в своем заявлении повторил длинный список претензий США к Ирану, включая поддержку организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский палестинский джихад", "угрозы Израилю и стабильности на Ближнем Востоке", помощь властям Сирии и повстанцам-хуситам в Йемене.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

865 просмотров


Старости
Азербайджанский чемпион избил девушку в ночном клубе
Азербайджанский чемпион избил девушку в ночном клубе + реакция МВД
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
19 Июл 33° / 22°
20 Июл 35° / 23°
21 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9623 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Часть Баку останется без воды
А может, Кремлю оглянуться? Ведь там Минасян с Джагаряном! наша передовица
Россия заплатит 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace
Неймар покидает «Барселону»
В Гаджигабуле утонули отец и сын Обновлено 18:45
На Мадуро подали иск в Гаагский суд
Google вновь продает свои «умные» очки
Закир Гасанов проверил боеготовность центра ВМС фото
В Агсу медведь напал на пастухов
США расширили санкции против Ирана
Россия эвакуирует из Йемена россиян и граждан СНГ
В Афинах анархисты разгромили десятки магазинов
Самир Шарифов о приватизации Межбанка
МЧС опровергло информацию об отставке Кямаледдина Гейдарова
Иностранные кредиторы проголосовали за реструктуризацию Межбанка
Гюлен: «США не выдадут меня Эрдогану»
Эрдоган летит примирять арабов
На фронте пройдет очередной мониторинг
Боевики ИГИЛ напали на курдскую деревню
Новым генсеком ОБСЕ стал Томас Гремингер
Трагедия в Сумгаите: сотрудник МЧС погиб в канализации Обновлено 18:07
В Альпах нашли тела пропавших 75 лет назад супругов
Тельмана Исмаилова уличили в связях с арестованным полковником-миллионером
«Не платят, ибо ждут новую девальвацию» о проблеме должников и банков
Зятя Аскара Акаева приговорили к 20 годам тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться