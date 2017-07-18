США расширили санкции против Ирана

США внесли в список антииранских санкций 18 организаций и физических лиц Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

В частности, в списке санкций оказались две иранские организации, которые, как считают США, вовлечены в программу создания баллистических ракет, семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции, а также "криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и организацию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ", говорится в заявлении министерства финансов.

Госдепартамент в своем заявлении повторил длинный список претензий США к Ирану, включая поддержку организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский палестинский джихад", "угрозы Израилю и стабильности на Ближнем Востоке", помощь властям Сирии и повстанцам-хуситам в Йемене.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.