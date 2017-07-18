В Агсу медведь напал на пастухов

В Агсуинском районе на жителей села Дильман Малика Мамедова и Бехбуда Искендерова напал медведь, сообщает Report.

Сельчане подверглись нападению медведя во время выпаса крупного рогатого скота на пастбище близ села. Мужчинам удалось спастись, но они не смогли помешать медведю напасть на отару. Медведь растерзал и покалечил несколько голов крупного рогатого скота.

«Сейчас все в селе от мала до велика в панике. Мы боимся, что в любой момент на село может напасть медведь или другой дикий зверь, покалечить кого-нибудь. Это дикие звери, сегодня они убивают скот, завтра кого-то из жителей», - сказали местные жители.