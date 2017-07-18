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Закир Гасанов проверил боеготовность центра ВМС фото

 

Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Учебно-тренировочный комплекс на базе Военно-морских сил Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно информации, в целях постоянного повышения уровня боеготовности с личным составом проводятся учебные тренировки по сохранению устойчивости надводных кораблей и катеров на воде, противопожарной безопасности, а также поддержанию боеспособности кораблей.

Министр обороны наблюдал за практическими действиями личного состава в условиях, приближенных к аварийным.

Осмотрев сторожевой корабль, министр поинтересовался его обеспечением, уровнем готовности имеющихся на вооружении боевых средств и дал соответствующие указания.

 

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