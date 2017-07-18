Google вновь продает свои «умные» очки

Холдинг Alphabet, в который входят Google и экспериментальное подразделение Google X, заявил о возобновлении продаж «умных» очков Google Glass, сообщается в блоге компании. Продажи очков были приостановлены в 2015 году, сообщает РБК.



Alphabet представила новую версию Google Glass, которые рассчитаны для работы на производствах компаний. Очки позволяют получать информацию, не задействуя руки, пояснили в компании.

«Мы будем сотрудничать с командой Google Cloud и нашими партнерами, чтобы помочь клиентам в самых разных сферах бизнеса использовать Google Glass», — говорится в сообщении.