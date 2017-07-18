На Мадуро подали иск в Гаагский суд

Группа сенаторов из Колумбии и Чили подала во вторник иск против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Международный уголовный суд в Гааге, передает РИА Новости.

Среди обвинений, которые предъявляют Мадуро законодатели, — пытки и осуществление сегрегации в отношении населения.

"Это делается, чтобы канцелярия прокурора суда в Гааге узнала о фактах и ситуациях, которые могли бы быть преступлениями, находящимися в компетенции этого суда, таких как руководство убийствами, насильственные депортации или перемещения, незаконные помещения в тюрьмы или задержания, пытки, преследования отдельных групп или коллективов и насильственное исчезновение людей", — говорится в заявлении, размещенном на сайте колумбийского парламентария Ивана Дуке.

По словам Дуке, иск содержит 56 страниц, описывающих возможные преступления президента Венесуэлы, которые подпадают под действие Римского статута.