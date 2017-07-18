Неймар покидает «Барселону»

Неймар принял предложение ПСЖ и покидает «Барселону». По информации Esporte Interativo, бразильский суперфорвард в течение двух недель объявит о переходе в парижскую команду.

Ранее пресс-служба «Барселоны» опровергла слухи о переходе Неймара в ПСЖ.

Однако парижане наконец уговорили Неймара сменить клубную прописку. ПСЖ доказал серьезность своих намерений в переговорах с бразильцем, заявив, что готов заплатить за него «Барселоне» огромные отступные — €222 миллиона.

Кроме того, важным аргументом на пути Неймара в «Пари Сен-Жермен» стало отсутствие в команде Лионеля Месси. Как отмечает окружение форварда, аргентинец не выпускает Неймара из своей тени, в результате чего последний не может полностью реализовать свой талант в «Барселоне». А в Париже Неймар станет главной звездой.

Напомним, Неймар перешел в «Барселону» в мае 2013 года. С того момента футболист провел за «сине-гранатовых» 186 матчей, в которых отличился голами 105 раз.