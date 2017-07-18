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Россия заплатит 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace

 

Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 5,4 миллиона евро Нидерландам в качестве возмещения ущерба от задержания судна Greenpeace «Арктик Санрайз» в 2013 году. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 18 июля, пишет Lenta.

Сумма включает компенсации за материальный и моральный ущерб, а также за издержки, понесенные Нидерландами во время процесса возвращения ледокола и его команды на родину.

Суд признал еще в 2015 году, что российская сторона нарушила международное право, однако размер компенсации обещал установить позднее.

Ледокол «Арктик Санрайз» был захвачен российскими пограничниками 19 сентября 2013 года после попытки активистов «Гринпис» забраться на нефтяную платформу «Приразломная». Кроме того, были арестованы 30 человек, в том числе четверо россиян. Первоначально всем было предъявлено обвинение в пиратстве, но из-за сильного международного резонанса следствие переквалифицировало обвинение на хулиганство.

В ноябре суды выпустили участников акции под залог, а в конце декабря они были освобождены от преследования в связи с амнистией по случаю 20-летия принятия Конституции России. В начале июня 2014 года был снят арест с «Арктик Санрайз», судно вернули в Нидерланды в августе.

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» занимается добычей нефти на шельфе Печорского моря с 2011 года. В последние годы представители различных экологических организаций не раз заявляли, что освоение месторождения представляет опасность для экологии.

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