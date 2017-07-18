Между союзниками пробежала черная кошка. Хотя после «тайной дипломатии» зятя главы официального Еревана Микаэля Минасяна, с которой ныне окончательно свалилась маскировочная завеса, назвать Москву и Ереван надежными союзниками можно лишь с большой натяжкой. Не успел саргсяновский клан в Брюсселе нанести удар ножом в самое сердце Кремля, как далеко в Тегеране ставленник и земляк другого видного российского дипломата, господина Лаврова, – посол России в Иране Леван Семенович Джагарян поставил под сомнение будущее детища самого Владимира Путина – транспортного коридора «Север-Юг».

Как и в Брюсселе, где на незыблемость имперских прав и интересов замахнулся дипломат, представляющий Армению, в Тегеране геостратегический проект Путина пытался сорвать армянский дипломат, представляющий, однако, Россию. Речь идет не о после Армении, а о после России! Леван Джагарян – кадровый дипломат, долгое время возглавлявший департамент по странам СНГ МИД России. Так что вряд ли он стал бы без соответствующих директив безапелляционно разбрасываться словами на встречах и раутах с представителями иностранных дипмиссий, информируя всех и каждого об абсолютной незаинтересованности России в реализации проекта «Север-Юг» с участием Азербайджана. А попутно убеждать аудиторию в приоритете давно забытой и благополучно отпетой железнодорожной артерии – из Ирана в Армению.

Но если большое предательство в Брюсселе направлено против интересов Кремля, и это головная боль одной Москвы, которой каждый раз приходится натыкаться на непостоянство своего геополитического форпоста, то торпедирование проекта «Север-Юг» задевает непосредственно геоэкономические перспективы Азербайджана. Хотя все же в первую очередь это удар по интересам самой России.

А как иначе, если международный транспортный коридор «Север-Юг» протяженностью примерно 5,6 тысячи километров призван обеспечить транспортно-коммуникационную связь через Азербайджан и Иран России и Балтии с Индией. Конкретнее, чтобы из российских просторов можно было добраться или перекинуть груз по суше или по морю в самую южную точку Индии – порт Мумбаи всего за 14 дней. Новый маршрут вдвое сокращает традиционный коридор через Суэцкий канал.

Почти год назад, на созванном в Баку по инициативе президента И.Алиева саммите трех президентов – Азербайджана, России и Ирана, весьма детально обсуждался вопрос строительства западной ветви международного коридора.

Об этом прямо заявил в своем выступлении по итогам саммита в Баку 8 августа 2016 года президент В.Путин: «Нам важен флагманский для "большой кавказской тройки" проект - международный транспортный коридор "Север – Юг". Он свяжет Индию, Иран, страны Персидского залива с Азербайджаном и Россией, и далее обеспечит выход в Европу. Оператором строительства недостающего звена – 172-х километров между Ираном и Азербайджаном – готовы стать "Российские железные дороги".

Конечно же, абсурдно сравнивать возможности реализации проекта «Север-Юг» с реинкарнацией идеи прокладки железной дороги между Ираном и Арменией, особенно учитывая политический конфликт России с Грузией. Другое дело, что использование мультимодальных грузоперевозок в интересах Ирана и Армении. Но ведь международный коридор должен пройти через Грузию в Россию, а как его реализовать без политического урегулирования территориальных проблем Грузии? Вопрос далеко непраздный, но, видимо, не для посла Джагаряна, который скорей всего руководствовался одной целью - намекнуть иранцам, что в Москве особо не заинтересованы в коридоре через Азербайджан. Интересно, это мнение самого посла либо МИД России? И вообще любопытно, как на это отреагирует внешнеполитическое ведомство РФ?

Похоже, происки посла в большей мере отвечают интересам Армении, в отношении которой Азербайджан избрал стратегию изоляционизма. Усилиями официального Баку экспансионистская Армения оказалась вне самых важных стратегических региональных проектов.

Армянская политическая элита осознает, что в скором времени как коридор «Восток-Запад» (в настоящее время по линии "Запад-Восток" ежегодно транспортируется полтора десятка миллионов тонн грузов), так и Север-Юг (на начальном этапе эксплуатации "Север-Юг" ожидаются грузоперевозки на уровне 3-5 миллионов тонн) превратят Азербайджан в центральный и крупнейший транспортный и логистический хаб, обеспечив стране-транзитеру многомиллиардные преференции. Азербайджан выступает центральной точкой и с началом проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также после завершения в перспективе строительства железнодорожного участка Астара-Решт, Баку соединит эти два международные транспортные коридоры.

Вот какие глобальные и грандиозные проекты связывают ведущие региональные и мировые акторы с Азербайджаном, что безусловно укрепит и повысит политическую роль крупнейшей страны Кавказа.

Кому как не Армении, навязавшей Азербайджану этнополитический конфликт, нужно направить все усилия на борьбу с этими проектами?

Только почему-то в этой миссии прислужниками экспансионистского государства выступают некоторые российские послы и дипломаты. Любопытно, как же на это посмотрят в Кремле и правительстве России?

Хотя за последний год, с этим вопросом все чаще из Азербайджана обращаются в сторону Кремля. Все чаще и все больше представителей армянской диаспоры в Москве, а также этнических армян, представленных в институтах государственной власти в угоду политике Армении и напротив российско-азербайджанскому стратегическому партнерству строят козни против официального Баку. В этом авангарде как никогда преуспели многие этнические армяне – владельцы и руководители СМИ в лице небезызвестного Арама Габреляна, Маргариты Симонян, Артура Джанибекаяна… Парадоксально, но во время недавнего обострения военных действий в Карабахе, целенаправленного и точечного обстрела мирного села в оккупированном армянами Физулинском районе, приведшего к гибели двухлетней девочки и пожилой женщины, ранению других мирных жителей пресс-служба российского МИД-а выступает не с соболезнованием и осуждением подлой бесчеловечной акции устрашения, а с беспрецедентным по сути и издевательским по содержанию заявлением, призывающим официальный Баку снять ограничение на въезд армян в Азербайджан!

Словно авторы этого заявления намеренно подогревают протестные общественные настроения в Азербайджане, пытаются вызвать агрессию и неприязнь, духовное отторжение от России. Это была дипломатическая ошибка, оплошность или заготовленный в кабинетах со скрученной паутиной инсинуаций преднамеренный извет?

Скорее всего, это еще один предательский удар по российско-азербайджанскому партнерству и союзу, по интересам России на Южном Кавказе, так же как и в укромном местечке в Брюсселе или Тегеране, Миносян или Джагарян исподтишка подрывают совместные проекты президентов В.Путина и И.Алиева. Немыслимо, но эта предательская схватка происходит с одобрения некоторых политических центров в Москве. Ведь бьют не только по интересам Азербайджана, бьют по Кремлю!

Тайная дипломатия зятя Саргсяна и хитросплетения посла Джаганяна в Тегеране, как и участившиеся неуместные заявления российского МИД – отдельные эпизоды широкомасштабной грязной кампании, которую армянство России ведет против Азербайджана. Если между Россией и Арменией пробежала черная кошка, то между Азербайджаном и Россией впервые за четверть столетия дипломатических отношений возникли проблемы по вине российского армянства. Российские армяне, такие как Джагарян, с легкостью приносят на алтарь «великой армянской идеи» интересы и ценности российской государственности.

Сегодня заложниками агрессии российского армянства стали российско-азербайджанские отношения. Интересна какая другая страна завтра станет целью «великой идеи» российского армянства?

А в тоже самое время, средь ночи заколачивают двери российских патриотов – азербайджанцев, объединенных в единой диаспоральной организации - Всероссийском азербайджанском конгрессе. Преграждают путь тем россиянам, которые вместе с русскими патриотами бросают все силы для укрепления российско-азербайджанского союза.

Что-то в России происходит не так! Что-то с Россией происходит не так! Зять Саргсяна посол Минасян убеждает ЕС отторгнуть Армению из под влияния России, а посол Джагарян подрывает личный проект Владимира Путина, а армянские журналисты на страницах российских СМИ создают злейший образ враждебного Азербайджана, а русско-армянские чиновники выбивают российских патриотов - азербайджанцев с информационно-политического поля… И все это происходит под боком у Кремля. Может все же стоит обернуться и посмотреть – что же происходит под боком?!