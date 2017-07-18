Часть Баку останется без воды

В среду в течение дня в части Насиминского района Баку будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ОАО «Азерсу», распространенном во вторник.
Перебои связаны с переносом магистрального водопровода.
В среду в течение дня в части Насиминского района Баку будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ОАО «Азерсу», распространенном во вторник.
Перебои связаны с переносом магистрального водопровода.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.