Трамп готовится перенести посольство США в Иерусалим

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерения президента страны Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает CNN.

«Я обещаю вам, что настанет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вопрос только во времени», — заявил Пенс, выступая на саммите Christians United for Israel.

Выступая перед произраильски настроенной христианской аудиторией, Пенс также отметил, что США «всегда выступают за Израиль».