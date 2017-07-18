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Трамп готовится перенести посольство США в Иерусалим

 

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерения президента страны Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает CNN.

«Я обещаю вам, что настанет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вопрос только во времени», — заявил Пенс, выступая на саммите Christians United for Israel.

Выступая перед произраильски настроенной христианской аудиторией, Пенс также отметил, что США «всегда выступают за Израиль».

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