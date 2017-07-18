Главный метеоролог Армении пожелал, чтобы Баку ушел под воду

Главный метеоролог Армении позлорадствовал над стихийным бедствием, которое обрушилось на Стамбул и пожелал того же Баку, пишут армянские СМИ.

«Несколько часов назад в Стамбуле прошел сильный ливень. P.S. Того же и Баку», — так на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава Центра метеорологических прогнозов «Армгосгидромета» МЧС Армении Гагик Суренян отреагировал на стихийное бедствие, разместив также фотографии пострадавших.

За час его пост собрал более 1700 лайков.

Напомним, что несколько станций метро оказались затоплены из-за сильнейшего ливня, который обрушился на турецкий Стамбул, парализовано движение автомобилей на многих дорогах города.

Почти за час улицы были полностью залиты водой, людям пришлось пересекать их вплавь. Также затопило подземные парковки, туннели и нижние этажи домов, общественный транспорт работает с перебоями.