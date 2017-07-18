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США намерены вооружить Украину

 

Решение о поставке на Украину оборонительных летальных вооружений может быть принято в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Об этом заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва, сообщает РИА Новости.

«Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос», — сказал генерал во время слушаний в сенате.

При этом он уточнил, что «это не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное». «Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения», — заявил Сельва. Он также назвал решение о подобных поставках «политическим выбором».

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