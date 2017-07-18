Путин купил мороженое всем своим министрам

Министры и промышленники, которых президент России Владимир Путин угостил мороженым во время посещения авиасалона МАКС-2017, повторно возвращались к лотку с десертом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 18 июля, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Путин заплатил деньги за мороженое; мороженое брали многие на эти деньги», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов отдали продавцу несколько тысяч рублей.

Песков также рассказал, что гости повторно подходили к лотку с мороженым во время показательных полетов. Он согласился с шуткой журналистов, что президент открыл своеобразную кредитную линию в ларьке. «Можно так сказать», — ответил Песков.