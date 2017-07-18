Турция купит российские С-400 в кредит

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что власти Турции возьмут у России кредит для приобретения российских комплексов С-400, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

«Турецкие власти проводят переговоры с нашим Минфином. Какие-то средства они, по всей видимости, сами найдут, а какие-то, видимо, будут получены в долг», — рассказал Чемезов.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис назвал суверенным решение Турции о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.