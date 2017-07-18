Российские войска в 5 километрах от границы Израиля

В ближайшие дни подразделения российской армии будут переброшены в сирийский город Кунейтра, чтобы занять позиции напротив сирийско-израильской границы на Голанах, сообщают военные источники DEBKAfile.

Они должны будут выполнять функции силы сдерживания огня второй зоны юго-западной Сирии, согласно плана прекращения огня, о котором договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, когда они встретились в Гамбурге 7 июля.

Кунейтра находится всего в 5 км от израильской границы Израиля и линии позиций Армии обороны Израиля.

Израиль уведомил Вашингтон и Москву о том, что он категорически против присутствия российских военных на своей границе.

Однако сотрудники США и России, координирующие реализацию соглашения о прекращении огня, договорились продолжить развертывание российских военных. Белый дом и Кремль дали этому развертыванию зеленый свет, фактически навязав его Израилю против его воли.

Их аргумент состоит в том, что первая зона прекращения огня, которая была создана на прошлой неделе на фронте Дараа на иорданской границе, быстро разрушится, если она не будет защищена второй зоной в Кунейтре.