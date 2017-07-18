Азад Рагимов вошел в Координационную комиссию Евроигр-2019

Определился полный состав Координационной комиссии 2-х Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

В список вошел и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. Он вошел в состав Комиссии вместе с членами Европейского олимпийского комитета (EOC), так как был генеральным директором успешно проведенных 1-х Евроигр, состоявшихся в Баку в 2015 году. В списке EOC компанию ему составили президент этой организации Янез Кочиянчич и другие.

Возглавил Комиссию президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, который выполнял эту же функцию при подготовке к Евроиграм-2015.

Евроигры-2019 пройдут с 20 по 30 июня 2019 года.