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Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву

 

Глава «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов находится в Москве, где провел встречу со своим коллегой, президентом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым, сообщает ТАСС.

Согласно информации, по итогам встречи между железнодорожными ведомствами двух стран было подписано соглашение «Об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении».

На встрече были обсуждены предложения по развитию грузовых и пассажирских перевозок, перспективы развития международного транспортного коридора "Север-Юг", текущее состояние работ по этому проекту.

Джавид Гурбанов расскзаал о недавнем подписании между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана договора по проекту строительства и эксплуатации Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала. Он предусматривает сооружение на иранской территории при поддержке АЖД железнодорожной линии протяженностью 1,4 км и четырех терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно договору, АЖД арендует эту железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы - на 25 лет.

В свою очередь, Олег Белозеров отметил необходимость мобилизовать все силы для привлечения грузопотока на маршрут «Север-Юг».

Отметим, что ранее haqqin.az писал о попытках определенных кругов в России сорвать транспортный проект «Север-Юг». В частности, говорилось о том, что посол России в Иране Леван Джагарян на встречах с представителями иностранных дипмиссий рассказывает об абсолютной незаинтересованности России в реализации проекта «Север-Юг» с участием Азербайджана. Попутно Джагарян пытается убедить аудиторию в приоритете давно забытой и благополучно отпетой железнодорожной артерии – из Ирана в Армению.

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