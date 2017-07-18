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Глава МИД Германии за отмену антироссийских санкций

 

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену санкций в отношении России, передает РИА Новости.

"В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру", - заявил Габриэль в интервью журналу Focus.

Кроме того, он выступил за новую политику в отношении РФ. "Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряженности", - сказал министр.

На вопрос журналиста о причине частых встреч с президентом РФ Владимиром Путиным Габриэль ответил: "Почему мы встречаемся так часто? Потому что у нас много проблем". Он отметил, что надеется на более непринужденные отношения, но для этого необходимо урегулирование конфликта на Украине.

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