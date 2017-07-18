В Тбилиси на стадионе “Динамо-Арена» состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между грузинской «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом».

Встреча, проходившая практически при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Карабаха».

Единственный гол на 22-й минуте забил гаитянин Дональд Герье, забивший мяч со штрафного и порадовавший группу азербайджанских болельщиков, которые приехали на игру в Тбилиси.

Напомним, первая игра в Баку завершилась со счетом 5:0 в пользу «Карабаха». Таким образом, общий счет противостояния – 6:0 в пользу чемпиона Азербайджана.

В третьем раунде «Карабах» сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдова) - «Кукеси» (Албания). В первой игре «Шериф» дома выиграл со счетом 1:0. Ответная игра состоится завтра в Албании.