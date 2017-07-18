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Выбежавший на дорогу баран спровоцировал ДТП в Геранбое

 

В Геранбое перевернулся автомобиль, управляемый женщиной, погибла одна женщина, еще 3 женщины пострадали. Как сообщает АПА, инцидент произошел на дороге Геранбой-Тапгарагоюнлу.

По сообщению, ДТП произошло когда водитель-руководительница одного из действующих в Нафталане санаториев, развозила по домам 3 работниц заведения.  

Причиной аварии стал выбежавший на дорогу баран. Автомобиль марки Hyundai Santa Fe, потеряв управление, съехал на обочину и перевернулся.  

Пострадавшие в результате ДТП 4 женщины были помещены в Геранбойскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти одну из пострадавших не удалось. 

Планируется перевести больных в одну из частных медучреждений Гянджи. По факту в райотделе начато расследование.

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