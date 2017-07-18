Главный тренер грузинской команды «Самтредиа» Гия Цецадзе прокомментировал поражение своей команды от «Карабаха» (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает haqqin.az из Тбилиси.

Азербайджанские футболисты задавали Цецадзе достаточно жесткие вопросы и получали в ответ дерзкие ответы грузинского специалиста. В конце наставник так устал от вопросов азербайджанских СМИ, что попросил азербайджанских журналистов больше не задавать вопросы.

«Меня не удовлетворила игра моей команды сегодня, - заявил Цецадзе. - Сколько лет мы должны тренироваться, чтобы догнать «Карабах»? Тут вопрос не во времени.

Грузинский футбол в кризисе? Мы сами займемся развитием грузинского футбола и думаю, что результатам будете рады и вы, азербайджанцы.

Я поздравляю тех, кто радуется нашим поражениям – и в Азербайджане, и в Грузии. Да, в Грузии тоже есть такие. Понимаю, что ноль голов в двух матчах – это плохо. Мы были не готовы играть с такой сильной командой, как «Карабах».

Сегодня обе команды провели хорошую проверочную игру. Причиной тому, что игра была тренировочной, является результат первого матча – 5:0 в пользу «Карабаха».

Подам ли я в отставку после двух подряд поражений от азербайджанских команд со счетом 2:6 и 0:6? Я поздравляю азербайджанских журналистов и народ с победой и прошу задавать более логичные вопросы. В футболе бывает всякое. Сегодня победа с вами, но завтра может отвернуться от вас. Завтра уже мы можем быть победителями.

Все зависит от финансового положения клубов. Если финансов достаточно, то проблем гораздо меньше. Если бы у «Самтредиа» было бы достаточно средств, мы бы вернули из Европы грузинских футболистов и не отпускали бы их. Но ситуация такая, что игроки уезжают из Грузии.

Но «Карабах» был лучше нас не только из-за финансов. У «Карабаха» прекрасный тренер, хорошие азербайджанские футболисты.

Хочу сказать также, что грузинские клубы пытаются во всем находить позитив. И думаю, что через какое-то время мы будем играть на равных с азербайджанскими командами. «Карабах» дал нам еще один стимул, чтобы быть лучше и сильнее. Не только нам, но и другим грузинским клубам. А теперь прошу азербайджанских футболистов дать возможность грузинским коллегам задать вопросы».