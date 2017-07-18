Подписаться на уведомления
 

Дерзкие ответы грузинского тренера азербайджанским журналистам «В Азербайджане радуются нашим поражениям»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер грузинской команды «Самтредиа» Гия Цецадзе прокомментировал поражение своей команды от «Карабаха» (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает haqqin.az из Тбилиси.

Азербайджанские футболисты задавали Цецадзе достаточно жесткие вопросы и получали в ответ дерзкие ответы грузинского специалиста. В конце наставник так устал от вопросов азербайджанских СМИ, что попросил азербайджанских журналистов больше не задавать вопросы.

«Меня не удовлетворила игра моей команды сегодня, - заявил Цецадзе. - Сколько лет мы должны тренироваться, чтобы догнать «Карабах»? Тут вопрос не во времени.

Грузинский футбол в кризисе? Мы сами займемся развитием грузинского футбола и думаю, что результатам будете рады и вы, азербайджанцы.

Я поздравляю тех, кто радуется нашим поражениям – и в Азербайджане, и в Грузии. Да, в Грузии тоже есть такие. Понимаю, что ноль голов в двух матчах – это плохо. Мы были не готовы играть с такой сильной командой, как «Карабах».

Сегодня обе команды провели хорошую проверочную игру. Причиной тому, что игра была тренировочной, является результат первого матча – 5:0 в пользу «Карабаха».

Подам ли я в отставку после двух подряд поражений от азербайджанских команд со счетом 2:6 и 0:6? Я поздравляю азербайджанских журналистов и народ с победой и прошу задавать более логичные вопросы. В футболе бывает всякое. Сегодня победа с вами, но завтра может отвернуться от вас. Завтра уже мы можем быть победителями.

Все зависит от финансового положения клубов. Если финансов достаточно, то проблем гораздо меньше. Если бы у «Самтредиа» было бы достаточно средств, мы бы вернули из Европы грузинских футболистов и не отпускали бы их. Но ситуация такая, что игроки уезжают из Грузии.

Но «Карабах» был лучше нас не только из-за финансов. У «Карабаха» прекрасный тренер, хорошие азербайджанские футболисты.

Хочу сказать также, что грузинские клубы пытаются во всем находить позитив. И думаю, что через какое-то время мы будем играть на равных с азербайджанскими командами. «Карабах» дал нам еще один стимул, чтобы быть лучше и сильнее. Не только нам, но и другим грузинским клубам. А теперь прошу азербайджанских футболистов дать возможность грузинским коллегам задать вопросы».

1435 просмотров


Старости
Азербайджанский чемпион избил девушку в ночном клубе
Азербайджанский чемпион избил девушку в ночном клубе + реакция МВД
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
19 Июл 33° / 22°
20 Июл 34° / 23°
21 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9623 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Трамп не изменил свое мнение об Иране
Члены банды Басаева предстанут перед судом
Дерзкие ответы грузинского тренера азербайджанским журналистам «В Азербайджане радуются нашим поражениям»
Выбежавший на дорогу баран спровоцировал ДТП в Геранбое
«Карабах» - «Самтредиа» - 6:0 Лига чемпионов
Глава МИД Германии за отмену антироссийских санкций
Грузинские фанаты отняли флаг Азербайджана у гянджинских болельщиков обновлено
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Азад Рагимов вошел в Координационную комиссию Евроигр-2019
Российские войска в 5 километрах от границы Израиля
Посол Каспшик на переговорах с лидером карабахских сепаратистов
Меркель осудила арест правозащитника в Турции
Турция купит российские С-400 в кредит
Путин купил мороженое всем своим министрам
США намерены вооружить Украину
Главный метеоролог Армении пожелал, чтобы Баку ушел под воду
Трамп готовится перенести посольство США в Иерусалим
Часть Баку останется без воды
А может, Кремлю оглянуться? Ведь там Минасян с Джагаряном! наша передовица
Россия заплатит 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace
Неймар покидает «Барселону»
В Гаджигабуле утонули отец и сын Обновлено 18:45
На Мадуро подали иск в Гаагский суд
Google вновь продает свои «умные» очки
Закир Гасанов проверил боеготовность центра ВМС фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться