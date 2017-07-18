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Члены банды Басаева предстанут перед судом

 

Два члена банды террориста Шамиля Басаева, которых обвиняют в участии в нападении на Буденновск в 1995 году, предстанут перед судом. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Рамзан Белялов и Магомед Маздаев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), частью 2 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), частью 2 статьи 126.1 УК РСФСР («Захват заложников») и частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

По данным следствия, Белялов и Маздаев принимали участие в нападении крупного отряда боевиков под руководством Басаева и Абу Мовсаева на Буденновск Ставропольского края, которое произошло 14 июня 1995 года. Террористы захватили в заложники более 1,6 тысячи местных жителей, которых согнали в местную больницу. Преступники потребовали немедленного прекращения военных действий в Чечне и вывода с ее территории федеральных войск.

Рано утром 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Бой длился около четырех часов, большие людские потери понесли обе стороны. В результате теракта погибли 129 человек, в том числе 9 детей, более 400 человек были ранены.

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