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Гурбан Гурбанов о победе «Карабаха» в Грузии

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над грузинской «Самтредиа» (1:0) в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Я и раньше говорил, что будет сложная игра, несмотря на 5:0. «Самтредиа» не хотела проигрывать. Было жарко, футболистам было тяжело. Было много потерь, но игровой дисциплиной и движением я остался доволен.

Хочу поблагодарить команду соперников за проявление характера. Мне это очень понравилось. Думаю, что «Самтредиа» в скором времени покажет хорошие результаты.
Кого бы я отметил в составе «Самтредиа»? Мне понравился стиль игры. Я знаю, что они недолго играют в таком составе. Хорошо обращались с мячом. Видно, что это философия тренера. Но кого-то выделять отдельно не хотел бы. Игроков «Самтредиа» нет в списке потенциальных новичков «Карабаха».

«Шериф» или «Кукеси»? Ждем победителя этой пары. Сыграем с тем, кто больше достоин. Ничего другого пока говорить не хочу.

У нас было немало слабых игр. Футбол – такая игра, когда всегда можно проиграть, в том числе и более слабой команде. Мы пока делаем маленькие шаги. У нас много недостатков. Всегда стараемся быть внимательными, двигаться постепенно. Пока я не могу требовать максимума от нашей команды. Нужны еще пару игр, чтобы команда набрала обороты».

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