В США обеспокоены заявлениями Кадырова

США обеспокоены заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Эти комментарии чеченского президента очень беспокоят и расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне", — заявила Нойерт на брифинге.

При этом Нойерт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне, и сообщила, что вопрос соблюдения прав этой категории граждан обсуждался "на высоком уровне".