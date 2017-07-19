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В США обеспокоены заявлениями Кадырова

 

США обеспокоены заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Эти комментарии чеченского президента очень беспокоят и расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне", — заявила Нойерт на брифинге.

При этом Нойерт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне, и сообщила, что вопрос соблюдения прав этой категории граждан обсуждался "на высоком уровне".

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