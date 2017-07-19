Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR изучает варианты транспортировки дополнительных объемов природного газа в Болгарию с последующим распределением в другие страны Юго-Восточной Европы, говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии, которое цитирует агентство Reuters.

«SOCAR выражает готовность изучить технические и торговые возможности газовой сети Bulgartransgaz ... для транзита дополнительных объемов природного газа через Болгарию на другие европейские рынки», - сказано в сообщении.

Отметим, что Болгария с 2020 года должна получить ежегодно миллиард кубометров азербайджанского газа. В настоящее время 95% потребностей Болгарии в газе обеспечивает российский «Газпром».

Болгария уже не в первый раз поднимает вопрос об увеличении поставок азербайджанского газа. Месяц назад в болгарской прессе появилась информация о том, что SOCAR обязался увеличить будущие поставки газа в Болгарию еще на 3 миллиарда кубометров. Однако позже в SOCAR эту информацию опровергли.