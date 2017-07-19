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Асиф Бабаев: «Только в Китае я чувствую себя в безопасности» наши за бугром

Автор: Лятиф Мустафаев 

Город Иу в округе Цзиньхуа, провинции Чжэцзян в Китае переживает торговый бум. Люди со всего мира прибывают в город, чтобы закупаться товарами для дальнейшей перепродажи.

В Иу на сегодняшний день действует крупнейший в мире оптовый рынок. Для того, чтобы хоть как-то облегчить иностранным бизнесменам адаптацию, власти города наняли трех иностранцев, которые будут выполнять роль уличных инспекторов.

Первыми уличными инспекторами стали двое граждан Колумбии и один гражданин Азербайджана. В их обязанности входит помогать потерявшимся иностранцам найти свою гостиницу и другие объекты.

Азербайджанцу Асифу Бабаеву поручили район, называемый Северной дорогой. Бабаев рассказывает, что перебрался из Азербайджана в Китай в 2010 году, и сразу же создал торговый бизнес. Спустя три месяца к нему переехали жить его жена и дочь.

«Мой первый ребенок получил образование в Китае. А двое других детей родились уже в Китае. Надеюсь, они смогут стать достойными гражданами этой страны», - рассказывает Асиф Бабаев.

Бизнесмен не скрывает своего счастья, что он переехал жить в Китай.

«Здесь очень безопасно заниматься бизнесом... Я был почти в 30 странах, и Китай - первая страна, которая заставила меня чувствовать себя в безопасности», - сказал он.

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