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«Пирвели»: «Индийцы получают вид на жительство в Азербайджане, а затем переезжают в Грузию»

Автор: Отдел информации 

На протяжении последних нескольких лет, граждане Азербайджана все чаще переезжают в Грузию. Некоторые из них строят бизнес, ссылаясь на инвестиционную привлекательность соседней страны. Грузия также стала прибежищем для разношёрстных представителей азербайджанской оппозиции.

В обоих случаях поражало одно – как быстро и без проблем иностранцы получают вид на жительство в Грузии.

В связи с этим грузинское информагентство «Пирвели» подготовило резонансный репортаж, фабула которого заключается в том, что любой иностранец может получить вид на жительство в Грузии, заплатив всего 2-3 тысячи долларов. Учитывая отмену шенгенских виз для граждан Грузии, количество иностранцев прибывающих в Сакартвело с каждым днем лишь увеличивается.

Агентство отмечает, что существуют компании, и конкретные физические лица, которые помогают в получении вида на жительство иностранным гражданам, не имеющим гражданства Грузии.

Бывший сотрудник одной из таких компаний в интервью ИА "Пирвели" говорит, что ежедневно десятки иностранных граждан хотят получить вид на жительство, но из-за того, что не владеют грузинским языком, попадают в эту ловушку.

"Компания помогает им в сборе всех документов, необходимых для получения свидетельства о жительстве. В основном им помогают в получении вида на жительство на год. У меня не было непосредственного соприкосновения с ними, это делают руководители компании, о сумме тоже они договариваются, но знаю, что данная услуга обходится от 2000 до 3 000 долларов США. Для этого компания делает им фальшивую справку с места работы, или о бизнес-деятельности. Необходимо чтобы у иностранца был открыт счет в каком-либо банке, действующем в Грузии", - говорит бывший сотрудник одной из таких компаний, имени которого по его же просьбе не называем. 

"Пирвели" поговорил также с гражданином Индии, находящимся в Грузии с видом на жительство. По словам респондента, 90% индийцев приезжают в Грузию только для того, чтобы затем уехать в какую-либо европейскую страну, кроме, конечно же студентов, приехавших учиться.

"Лично мне в одном из агентств в Индии сказали, что в Грузии легко сделать шенгенские визы. Очень многие мои знакомые приехали сюда с этой целью. В действительности в Грузии нет никаких условий для работы, я уже шесть месяцев нахожусь здесь, и все еще не нашел работу. Жду, чтобы помогли сделать шенгенскую визу. Ее тоже делают грузины посредством знакомых в посольствах. Но я слышал, что последние 2-3 месяца в Грузию не пропускают граждан Индии, из-за чего большинство едет в Азербайджан, получает там вид на жительство, а потом переходит в Грузию", - заявил гражданин Индии.

Представителей таких компаний можно встретить у Дома юстиции. Растерянным туристам они рекомендуют, чтобы не получить возможный отказ, взять с их помощью гарантированное свидетельство.

Исходя из того, что в действительности стоимость вида на жительство составляет максимум 65 лари, получается, что с учетом минимальных затрат ловкие грузины с большой прибылью используют эту сумму.

По состоянию на 2017 год статистический показатель иностранных граждан, имеющих вид на жительство представляется следующим образом: с 1 сентября 2014 года по сегодняшний день разрешение рабочего вида на жительство в Грузии выдали 22 362 нерезидентам.

Вид на жительство выдается двух типов: постоянный, и временный. Временный вид на жительство выдается лицам, имеющим разрешение на временное проживание, а также лицам со статусом беженца или гуманитарным статусом. Постоянный вид на жительство выдается лицам, которым на основании заключения соответствующего агентства присвоили разрешение на постоянное жительство.

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