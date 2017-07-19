Опасная для здоровья курятина из Украины вновь попала в Азербайджан, утверждает глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов.

В мае прошлого года в ССПА обратились сразу несколько потребителей с жалобами на чрезмерное содержание влаги в украинской курятине под торговой маркой «Qualiko» (Винницкая птицефабрика), сообщил haqqin.az Э.Гусейнов.

Экспертиза ССПА подтвердила, что при норме в 4% влаги в украинской курятине почти 40%. Причем химический состав жидкости, которой накачали куриные тушки, неизвестен. Данные анализов были переданы в государственные органы для дальнейшего разбирательства.

Однако недавно курятина «Qualiko» вновь появилась в торговой сети страны. На этот раз экспертизу провела лаборатория Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономики. Как показал анализ, в курином мясе допустимые нормы содержания ветеринарных препаратов и влаги значительно превышены. Продукт признан опасным для здоровья человека.

Госслужба 03.07.2017 отправила в Генпрокуратуру все материалы экспертизы украинской курятины, с тем чтобы были приняты соответствующие меры.

Тем не менее, по сведениям ССПА, курятину «Qualiko» по-прежнему продают в магазинах на улице Мирали Гашгая в Баку, на рынках поселка Кешля Сумгаита, Хырдалана, Лянкярана, Гянджи. А основные поставки опасной курятины идут в донерные Баку.