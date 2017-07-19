Премьер Ирака призвал турецкие войска покинуть страну

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул и призвал турецкие войска отступить и покинуть страну, передает РИА Новости.

Премьер Ирака на прошлой неделе официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

"Премьер-министр Ирака призвал турецкие войска отступить и покинуть Ирак, заявил, что битва за Мосул завершена", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.