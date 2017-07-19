СМИ чуть не всего СНГ сегодня сообщают и активно выдвигают свои предположения по поводу рекомендации, которую дал властям Армении спикер Госдумы Вячеслав Володин. А посоветовал он как можно скорее сделать русский вторым официальным языком в стране.

Как объяснил сам парламентарий, это нужно для того, чтобы армянские водительские права были бы действительны на территории России, поскольку все данные в них будут продублированы на русском. В общем, предложение Володина было вызвано исключительно заботой об армянских водителях, которых в России очень много.

Но почему-то в Армении не оценили такое трогательное внимание к представителям именно транспортных услуг армянской национальности. Заявление российского спикера породило не просто возмущение, а взрыв гнева у армянской общественности.

«Армянский язык пережил семь империй. Где сейчас они? Так будет и с Россией», - восклицает в фейсбуке политолог Саркис Саркисян.

А другой армянский эксперт - Давид Сасуян вообще предложил объявить Володина в Армении персоной нон-грата. Более развернутое обоснование коварства предложения председателя Госдумы РФ, член движения «Мы против открытия иноязычных школ» Армен Ованнисян. Он считает, что новая «рекомендация» качественно отличается от подобных заявлений, которые делались в прошлом. «Неоднократно делались попытки навязать Армении придание русскому языку официального статуса, но часто это было в виде обещания поощрения, кредитов. Впервые, однако, это делается на государственном, законодательном уровне, и речь уже о давлении, то есть о санкциях», - в беседе с «Радио свобода» сказал Ованнисян.

Между прочим, Ованнисян напомнил, что Армения является единственной страной, входящей в Евразийский экономический союз, где русский язык не имеет официального статуса.

На официальном уровне Володину ответил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян, обтекаемо заявивший, что в повестке дня Армении нет вопроса о конституционном статусе русского языка.

Однако, хоть Армения отвергла предложение российского спикера, не исключено, что Россия вновь может вернуться к этому вопросу, причем уже в качестве требования, как это было, когда Ереван заставили вступить в ЕАЭС.

Между тем, по мнению российского политолога Сергея Маркедонова, высказанному им haqqin.az, настоятельный совет В.Володина придать русскому языку в Армении статус официального, интересен в силу нескольких причин.

«Судя по всему, формально четвертое лицо в государстве (спикер Госдумы – Ред.) либо не владеет историей вопроса, либо проявляет ничем не обоснованное для высокопоставленного деятеля упрямство. Ведь подобного рода инициативы уже озвучивались, к примеру, главой информагентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым (замечу, не рядовым журналистом, а статусной медиа-персоной государственного уровня). Были и другие «идеи» такого рода. Они неизбежно вызывали отторжение в армянском обществе, а политический класс Армении молчал (но это не тот случай, когда молчание по согласию). Видно же было любому, кто в теме хотя бы мало-мальски: идея не пойдет, вызовет на пустом месте озлобление. Добавим сюда фоновые факторы (поставки вооружений Баку, инциденты в Карабахе). И вот подарок всем «друзьям России». Госдеп может идти в отпуск. Какие там хакеры и товарищ Кисляк! Подарки пекутся первыми лицами в Москве без всякой помощи извне.

Пойдем дальше. Вопросы прагматики. Какие проблемы в армяно-российских отношениях инициатива В. Володина помогает решить? Она укрепляет веру в Москву? Помогает нам усилить свое присутствие на Кавказе? Укрепляет наши позиции в Карабахе? Вытесняет Запад отовсюду, откуда можно? Нет, везде отрицательные ответы. Вопрос - зачем? Чтобы просто сказать? Замечу, что Армения становится парламентской республикой. Это, конечно, не означает смены «начальника партии», однако очевидно, что Национальное собрание станет более значимо в плане двусторонних отношений. И вот поле, где спикеру российской Думы стоило бы поработать! Ну ладно бы там вопрос на Украине, но ведь в Армении почти 98% - это армяне», - иронизирует политолог.

А вот депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова считает, что от такой вассальной страны, как Армения, могут требовать все что угодно и все что угодно заставят исполнить.

«Русский язык в Азербайджане всегда почитаем, у нас много школ, вузов на русском языке. Русский язык в Азербайджане более развит, чем в той же Армении, но это не значит, что он у нас должен обрести статус государственного. Поэтому это чисто политический вопрос между Москвой и Ереваном, пусть сами и разбираются. Просто это наглядный пример, что может происходить с вассальной страной», - сказала депутат.