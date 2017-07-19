Армения проводит выборы в оккупационной зоне Карабаха

Сегодня в среду 19 июля парламент непризнанной «НКР» (оккупационной зоны, в которой находятся войска Армении) изберет нового президента «НКР» на трехлетний переходный период. На этот пост выдвинуты действующий «президент» Бако Саакян и депутат парламента, глава партии "Движение-88" Эдуард Агабекян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Выборы состоятся в соответствии с измененной в Армении 20 февраля 2017 года конституцией, предусматривающей переход от полупрезидентской к президентской форме правления. Напомним, политический режим в «НКР» - абсолютная копия формы правления в Армении.

Правительство Азербайджана, а также международные организации, ведущие державы, в частности США, не признали законность и легитимность выборов.