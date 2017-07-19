На фронте снова неспокойно

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 149 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя также крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 149 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.