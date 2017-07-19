Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются на данных о запасах топлива в США, сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,12 (0,25%) - до $48,72 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,42 (0,87%), завершив торги на уровне $48,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились на $0,12 (0,26%) - до $46,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,38 (0,83%) и закончила день на уровне $46,4 за баррель.