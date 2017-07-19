Подписаться на уведомления
 

Нефть слабо дешевеет

 

Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются на данных о запасах топлива в США, сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,12 (0,25%) - до $48,72 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,42 (0,87%), завершив торги на уровне $48,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились на $0,12 (0,26%) - до $46,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,38 (0,83%) и закончила день на уровне $46,4 за баррель.

134 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
20 Июл 34° / 23°
21 Июл 35° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Маккейн призвал усилить давление на Россию
США снова пошли на Иран наше послесловие
Лукашенко едет в Киев
Антитеррористическая операция в Стамбуле
Чавушоглу на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Боевики напали на охрану Дутерте
В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана, Туркмении и Турции
Землетрясение в Ленкорани
Турция против референдума о независимости Эрбиля
Нефть слабо дешевеет
В Масаллы сбили сотрудника ГАИ
На фронте снова неспокойно
Армения проводит выборы в оккупационной зоне Карабаха
Путин и Трамп провели тайную встречу обновлено
Премьер Ирака призвал турецкие войска покинуть страну
В Армении спикера Госдумы России могут объявить персоной нон грата мнения и оценки
Опасная курятина на прилавках Баку эксклюзив
Магеррама из Лянкярана объявили "Королем рынка" они о нас
«Пирвели»: «Индийцы получают вид на жительство в Азербайджане, а затем переезжают в Грузию»
Асиф Бабаев: «Только в Китае я чувствую себя в безопасности» наши за бугром
Болгария хочет больше азербайджанского газа Согласится ли SOCAR?
Трамп определился с кандидатурой посла в России
Эрдоган принял Рашида аль-Ганнуши
Жительница Гянджи ранила ножом своего мужа
В США обеспокоены заявлениями Кадырова
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться