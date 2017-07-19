Турция против референдума о независимости Эрбиля

Турция против проведения любого референдума о независимости, готовящегося Курдской администрацией Ирака. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел Турции, сообщает Trend.
Анкара неоднократно заявляла о том, что приоритетом для нее является территориальная целостность Ирака.
«Турция на всех международных платформах четко высказывает свою позицию по этому вопросу», - сказали в МИД Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения референдума о независимости.
Также ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума о статусе автономии.
По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.