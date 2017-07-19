Боевики напали на охрану Дутерте

На охрану президента Родриго Дутерте совершили нападение 50 боевиков-маоистов, переодетых в армейскую форму, передает РИА Новости.

На КПП в провинции Котабато в центральной части острова Минданао боевики атаковали два автомобиля президентской охраны. Двое охранников президента после перестрелки госпитализированы, добавил представитель охраны президента полковник Майк Акино. Правительственные войска преследуют переодевшихся в военную форму боевиков.

Самого президента Родриго Дутерте не было на юге Филипин в момент нападения.