Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.