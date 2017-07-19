Лукашенко едет в Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, обсудит с украинским коллегой Петром Порошенко урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной.

По ее информации, одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Белоруссия активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.