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Лукашенко едет в Киев

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, обсудит с украинским коллегой Петром Порошенко урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной.

По ее информации, одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Белоруссия активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

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