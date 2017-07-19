Накануне, Соединенные Штаты объявили о новой порции санкций против Ирана в наказание за развитие им ракетной программы и за продолжающуюся поддержку терроризма. По заявлению Госдепа, «враждебная деятельность Ирана на Ближнем Востоке подрывает региональную стабильность, безопасность и процветание». Всего под санкции попало 18 физических и юридических лиц.

Эти меры США приняли поле того, как, преодолевая сопротивление президента, подтвердили, что Иран в целом придерживается соглашения о ядерной сделке, заключенного Бараком Обамой. Иран обязуется допускать на свои ядерные объекты инспекции, снизить запасы обогащенного урана, а в обмен на это ему разморозили счета, на которые поступали деньги за проданную нефть.

Кроме того, открылись возможности для внешнеэкономической деятельности. Блокада Ирана сильно ударила по уровню жизни в стране. Белый дом должен регулярно, раз в три месяца информировать конгресс о том, как Иран выполняет свою часть соглашения. В случае обнаруженных нарушений наступает шестидесятидневный период, поле которого конгресс может вновь проголосовать за введение в полном объеме санкций и возврат к экономической блокаде.

Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Белом доме, пишет, что Дональд Трамп является горячим сторонником возврата к полной блокаде Ирана, и он с большой неохотой в этот раз согласился с решением Рекса Тиллерсона, главы Госдепа, признать, что Иран не заслуживает пока наказания.

Но если ядерная сделка осталась в силе, по Тегерану ударили за его ракетные испытания и поддержку шиитских боевых группировок. Белый дом и Госдепартамент разделили цели. Говорят, в Вашингтоне существует две влиятельных группы. В одну входят советник президента по национальной безопасности генерал Макмастер и глава внешнеполитического ведомства Тиллерсон. Они являются сторонниками ядерной сделки, считая ее выгодной США: иранские ядерные мощности находятся под постоянным внешним контролем, что исключает неприятные сюрпризы.

В то же время советник по стратегии Стив Бэннон и глава ЦРУ Майк Помпео склонны к жестким мерам принуждения по отношению к Ирану, и тут они находят благодарного слушателя в лице президента. Многие считают, что рано или поздно Трамп таки похоронит сделку Барака Обамы с Тегераном, это дело времени.

Подозрительность Дональда Трампа к Ирану проявляется регулярно. Так было во время его визита в Саудовскую Аравию, где после его визита образовалась большая антииранская оппозиция во главе с Саудовской Аравией. Он сразу поддержал мощное давление, оказанное этой коалицией на Катар, пытавшийся играть в двое ворот.

Сейчас Министерство финансов США придирчиво изучает сделку о продаже Ирану пассажирских «боингов»: поскольку гражданская авиация Ирана участвует в поставках личного состава, оружия и прочих грузов своим подразделениям в Сирии, контракт может быть разорван.

Все-таки исламская революция 1979 года и последующая волна антиамериканизма в Иране, судя по всему, произвели на Дональда Трампа когда-то неизгладимое впечатление, от которого он так и не избавился в последующие годы. Мы бы очень удивились, если бы узнали, какие факторы на самом деле определяют поведение политических лидеров.