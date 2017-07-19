Маккейн призвал усилить давление на Россию

Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн назвал заявление главы "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" "прямой ответственностью" президента России Владимира Путина. Об этом говорится в официальной реакции законодателя, обнародованной на его веб-сайте, передает УНИАН.



По словам сенатора-республиканца, амбиции Путина "по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг". Маккейн считает провозглашение марионеточного государства еще одним нарушением РФ Минских соглашений.

США и европейские союзники, настаивает Маккейн, "должны честно посмотреть в лицо реальности и признать, что не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трех лет". В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.

"В совместном взаимодействии США и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет терять, пока не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям", - подчеркнул сенатор.