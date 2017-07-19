В Загатале волки напали на военнослужащего

В Загатальском районе волки напали на военнослужащего Государственной пограничной службы и на подростка.
Как передает Report, подвергшемуся нападению жителю села Ашагы Чардаглар 16-летнему Мухаммеду Мамедову волки тяжело ранили голову, а 19-летнему военнослужащему пограничного отряда Загаталы Бахшиши Аришад оглу Аскерову – спину.
Раненые доставлены в Загатальскую центральную районную больницу.
Лечение М.Мамедова продолжится в инфекционном отделении Загатальской РЦБ. Б.Аскеров для обследования и лечения размещен в один из военных госпиталей в Баку.